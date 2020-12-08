В Калужской области погиб мужчина, которого выбросили из окна

В Калужской области выдвинули обвинение 32-летнему мужчине из Ульяновской области. Его обвиняют в убийстве земляка, вместе с которым они работали в поселке Березичский Стеклозавод Козельского района, сообщает во вторник, 8 декабря, региональное управление Следственного комитета.

18 апреля 2020 года из окна на втором этаже дома в поселке выпал мужчина. На следующий день от полученных травм он скончался в больнице.

В ходе расследования выяснилось, что погибший жил вместе с земляками из Ульяновской области, все они работали вахтовым методом.

- По версии следствия, между погибшим и обвиняемым произошел конфликт, который слышали несколько соседей, - говорят в СК. - В квартире находился также третий мужчина, который в это время спал. В ходе конфликта обвиняемый поднял потерпевшего за ноги и вытолкнул из окна. Тело потерпевшего сделало кувырок в воздухе, затем ударилось о газовую трубу, и мужчина упал на землю. Сразу после этого в окне появился другой мужчина, который впоследствии и был привлечен по делу в качестве обвиняемого, вину в преступлении он не признал, на допросах давал различные показания, склоняющие следствие к версии о несчастном случае. Однако следователи считают доказанным факт совершения убийства.

Фото из квартиры, где произошел конфликт.

Следователи провели следственный эксперимент, который показал, что выпасть из окна указанным механизмом самостоятельно невозможно, необходимо приложить силу со стороны третьего лица. Кроме того, молекулярно-генетическая экспертиза показала, что руки обвиняемого и футболка контактировали с кожей потерпевшего.

В ближайшие время дело начнет рассматривать суд.