В Калужской области 35-летнего мужчину обвиняют в убийстве отца

В Калужской области 35-летнего мужчину из Тарусского района обвиняют в убийстве своего отца, сообщает в понедельник, 7 декабря, региональное управление Следственного комитета.

- В ночь на 30 августа 2020 года в одной из деревень Тарусского района обвиняемый в ходе конфликта нанес своему отцу не менее 50 ударов руками, ногами, металлической крышкой и ножом, - считают в СК. - Затем злоумышленник позвал своих родственников и сообщил, что отца кто-то избил. Свидетели из числа соседей и родственников пояснили, что между отцом и сыном сложились конфликтные отношения, они проживали вместе и злоупотребляли спиртным, часто ссорились по любому поводу, и обвиняемый ранее неоднократно избивал своего отца.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.