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В Калужской области до смерти избили и подожгли мужчину

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 07.12.2020 16:47 1 712
В Калужской области до смерти избили и подожгли мужчину

В Калужской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих мужчин. Их обвиняют в убийстве и поджоге квартиры, сообщили в понедельник, 7 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Трагический случай произошел 16 декабря 2019 года в поселке Товарково Дзержинского района.

- В одной из квартир в поселке было обнаружено тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, - отмечают в СК. - В ходе расследования было установлено, что вместе с потерпевшим на местном предприятии вахтовым методом работали двое приезжих мужчин. Одному из них 27 лет, он житель Орловской области, второму - 37 лет, он приехал из Пермского края. В тот день после смены коллеги решили распить спиртное в квартире одного из них. В какой-то момент ему не понравилось, что один из гостей стал хозяйничать, и сделал мужчине замечание, чтобы тот вел себя скромнее. На этой почве произошел конфликт, в ходе которого двое гостей избили хозяина квартиры, причинив телесные повреждения в области головы средней тяжести. А затем 37-летний обвиняемый несколько раз прыгнул на грудь потерпевшего и нанес удары по туловищу руками, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть.

Чтобы скрыть следы, обвиняемые подожгли квартиру и убежали, считают следователи. Задержали их в тот же день.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 07.12.2020 16:47 1 712
Тэги: криминал следственный комитет
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