В Калужской области серийный насильник осужден на 8 лет колонии строгого режима

В Калужской области 36-летнего мужчину из Подмосковья признали виновным в серии преступлений - разбойном нападении, насильственных действиях сексуального характера и краже, сообщает в понедельник, 7 декабря, региональное управление Следственного комитета. Виновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

- В мае 2019 года вблизи города Кременки Жуковского района осужденный напал на проезжавшую по лесному массиву на велосипеде женщину, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и ценное имущество, а затем совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, - рассказали в СК. - Спустя месяц, в июне 2019 года мужчина аналогичным способом напал на другую женщину в лесном массиве вблизи дачного кооператива Жуковского района и совершил преступление против половой неприкосновенности потерпевшей.

В ходе разбирательства следователи поняли, что преступления совершил один и тот же человек.

- В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан осенью 2019 года, - подчеркнули в Следственном комитете.

Кроме того, было установлено, что в августе 2018 года этот мужчина проник в дачный дом в селе Троицкое Жуковского района, откуда тайно похитил дорогой телефон и ключи от автомобиля с брелоком сигнализации. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.