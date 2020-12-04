В Калужской области ревнивец пытался убить жену

В Калужской области 37-летнего жителя города Кременки Жуковского района обвиняют в покушении на убийство собственной жены, сообщили в пятницу, 4 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Обвиняемый пояснил, что заподозрил свою жену в измене, в том числе из-за имевшейся записи ее разговора с мужчиной, где они договаривались о встрече, - пояснили в СК. - В ночь на 17 апреля он не мог успокоиться, выпил сначала лекарство, а затем около 300 мл спирта и дальнейшие события не помнит. Как полагает следствие, той ночью обвиняемый нанес своей сожительнице резаную рану шеи, а затем стал душить. На крики о помощи в комнату зашел сын потерпевшей. Вдвоем они смогли помешать действиям злоумышленника. Потерпевшая обратилась за помощью к соседям, откуда была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Женщина говорит, что ее супруг был ревнив, она замечала, что он неоднократно просматривал ее телефон.

Мужчине грозит до 11 лет колонии.