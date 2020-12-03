В Калуге 31-летний мужчина получил 13 лет колонии за избиение до смерти пожилой пары

На 13 лет отправили в колонию калужанина, который избил мужчину и женщину и оставил их умирать. Суд вынес приговор в среду, 2 декабря, сообщили KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Компания из пяти человек находилась в квартире одного из домов по Грабцевскому шоссе города Калуги и распивала спиртное, - отмечают в СК. - В данной квартире проживали 70-летний мужчина и 51-летняя женщина. В ходе конфликта подсудимый нанес женщине множественные удары по телу. 70-летний сожитель женщины пытался заступиться за нее, но также был избит. После случившегося злоумышленник и двое других мужчин, находившихся в квартире, уснули, а наутро покинули квартиру. Потерпевшие остались лежать на полу одной из комнат, где они были обнаружены 26 марта 2020 года без признаков жизни.

Тела пролежали в квартире больше месяца и начали разлагаться.

- Все же в ходе судебно-медицинского исследования установлено, что у погибших имелись множественные переломы, сходные по механизму и давности образования, оба скончались в результате тупой травмы грудной клетки, - подчеркнули следователи.