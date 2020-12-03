COUNTER: pixel redirect
$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал

В Калуге 31-летний мужчина получил 13 лет колонии за избиение до смерти пожилой пары

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 03.12.2020 12:37 1 392
В Калуге 31-летний мужчина получил 13 лет колонии за избиение до смерти пожилой пары

На 13 лет отправили в колонию калужанина, который избил мужчину и женщину и оставил их умирать. Суд вынес приговор в среду, 2 декабря, сообщили KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Компания из пяти человек находилась в квартире одного из домов по Грабцевскому шоссе города Калуги и распивала спиртное, - отмечают в СК. - В данной квартире проживали 70-летний мужчина и 51-летняя женщина. В ходе конфликта подсудимый нанес женщине множественные удары по телу. 70-летний сожитель женщины пытался заступиться за нее, но также был избит. После случившегося злоумышленник и двое других мужчин, находившихся в квартире, уснули, а наутро покинули квартиру. Потерпевшие остались лежать на полу одной из комнат, где они были обнаружены 26 марта 2020 года без признаков жизни.

Тела пролежали в квартире больше месяца и начали разлагаться.

- Все же в ходе судебно-медицинского исследования установлено, что у погибших имелись множественные переломы, сходные по механизму и давности образования, оба скончались в результате тупой травмы грудной клетки, - подчеркнули следователи.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 03.12.2020 12:37 1 392
Тэги: криминал следственный комитет
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком. Лицей» открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы
Энергетики помогают медикам в Кировском районе
ВТБ в Калужской области нарастил кредитный портфель на 20%
Цены пополам: белорусские двери «Стальная линия»
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
В главных ролях — ваши домашние любимцы: конкурс от «Ростелекома»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Лазерная коррекция зрения как оптимальный выбор
Промышленное оборудование от поставщика ООО «РОСС»
Как сэкономить на качественной косметике

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru