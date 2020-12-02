В Калуге 16-летнего учащегося техникума задержали по подозрению в убийстве мужчины

Предполагаемые орудия убийства.

Во вторник, 1 декабря, в одном из домов на переулке Теренинском в Калуге обнаружено тело 43-летнего мужчины, привязанное за шею верёвкой к батарее, вероятно, для инсценировки самоубийства, сообщает в среду калужское региональное управление Следственного комитета.

- Однако обстановка на месте происшествия и повреждения на теле свидетельствовали о насильственном характере смерти мужчины, - подчеркивают в СК. – Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Вскоре следователи совместно с полицейскими задержали подозреваемого – 16-летнего учащегося калужского техникума из Ферзиковского района. Он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

- На допросе молодой человек признался в убийстве мужчины, которое произошло в ходе распития спиртного, а также выдал орудия преступления - отвертку и нож, - отмечают в Следственном комитете. - По данным предметам будет проведена медико-криминалистическая, генетическая экспертизы.

Сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.