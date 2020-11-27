В Калужской области похоронщик обманывал родственников умерших людей

В Людиново директора ритуального агентства обвиняют в трех случаях мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, сообщает в пятницу, 27 ноября, прокуратура Калужской области.

- Исполнительный директор умышленно, вводя в заблуждение родственников умерших граждан, получал от них денежные средства за предоставление земельных участков под захоронение на кладбище, - пояснили в прокуратуре. - Граждане, не зная, что земельные участки предоставляются бесплатно, отдавали злоумышленнику деньги.

Обвиняемому грозит до шести лет колонии.