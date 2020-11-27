Жительница Обнинска зарезала своего пожилого мужа

В Обнинске начался суд над 50-летней женщиной, которую обвиняют в убийстве 65-летнего мужа, сообщает в пятницу, 27 ноября, калужское региональное управление Следственного комитета.

- 6 августа 2020 года обвиняемая в ходе ссоры на почве употребления спиртных напитков нанесла 65-летнему мужу смертельное ножевое ранение в область груди, - назвали свою версию в СК. - Мужчина смог самостоятельно вытащить нож и направился в ванную комнату, чтобы остановить и смыть кровь, однако через непродолжительное время скончался. Там его тело было обнаружено следственно-оперативной группой.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.