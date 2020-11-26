Житель Обнинска до смерти забил знакомого бутылкой

В Обнинске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве своего знакомого.

- 28 августа 2020 года жительница общежития в Обнинске обнаружила тело соседа в его комнате без признаков жизни и сообщила об этом в полицию, - отмечают в СК. - Соседи указали, что погибший выпивал со своим знакомым. Его личность удалось установить благодаря данным, полученным в результате осмотра телефона убитого. Также следствием найден и допрошен свидетель, который присутствовал в ходе конфликта между погибшим и его знакомым.

Предполагаемого преступника задержали у него дома.

- По версии следствия, в тот день между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый ударил хозяина комнаты по голове бутылкой из-под водки, отчего бутылка разбилась, - подчеркивают следователи. - После этого злоумышленник взял более тяжелую бутылку и продолжил наносить многочисленные удары по голове потерпевшего. От полученных повреждений он скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

Обнинцу грозит до 15 лет лишения свободы.