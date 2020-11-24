В Обнинске тело убитой женщины нашли в квартире

В одной из квартир в Обнинске 18 ноября обнаружили тело убитой 52-летней женщины с колото-резаными ранами. Во вторник, 24 ноября, в калужском региональном управлении Следственного комитета сообщили о задержании подозреваемого.

- Женщина с января текущего года сожительствовала с ранее судимым 36-летним мужчиной, с которым у нее периодически происходили конфликты, - отмечают в СК. - Подозреваемый скрывался от следственных органов у своих друзей, но был задержан спустя три дня после совершения преступления и полностью признал предъявленное ему обвинение.

Сейчас мужчина задержан. Ему грозит до 15 лет колонии.

Фото с места убийства в Обнинске.