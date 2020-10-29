Калужанину сломали челюсть за поцарапанную удочкой машину

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Козельского района. Как сообщили в четверг, 29 октября, в полиции Калужской области, мужчина сломал челюсть пенсионеру на обочине дороги Ульяново – Заречье.

- Потерпевший, 61-летний пенсионер, вечером возвращался домой с рыбалки, когда возле него остановился автомобиль, - пояснили в УМВД. - Из машины вышел мужчина и заявил, что пожилой человек удочкой стукнул его транспортное средство. Между гражданами завязался спор. В какой-то момент подозреваемый ударил оппонента по лицу и, когда тот упал, нанес еще несколько ударов ногами. Затем сел в машину и уехал. Потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение и полицию.

Проведенная судмедэкспертиза показала, что у пенсионера сломана челюсть.

Предполагаемому виновнику грозит до трех лет лишения свободы.