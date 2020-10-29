В Калужской области мужчина хитрым способом оформил кредит на знакомую

В Калужской области женщина неожиданно узнала, что на неё оформлен кредит в 243 тысячи рублей. Об этом случае в четверг, 29 октября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Жительница Малоярославецкого района рассказала, что к ней пришел знакомый, который очень убедительно просил о помощи. Ему нужно было, чтобы на карту женщины переслали крупную сумму. Это якобы зарплата за несколько месяцев, а своей карты у него нет.

Добрая женщина согласилась, они вместе пошли к банкомату и сняли всю пришедшую сумму.

Однако через некоторое время потерпевшей пришло СМС о том, что она должна сделать выплату по кредиту, который она не брала.

Вскоре полиция задержала 27-летнего подозреваемого. Он рассказал, что успел на телефоне знакомой оформить кредит с помощью мобильного приложения банка, а потом придумал историю с зарплатой.

Подозреваемому грозит до шести лет колонии по статье «Кража». Расследование сейчас продолжается.

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