В Калужской области сексуальный маньяк напал на ребенка в подъезде

Фото с места происшествия.

В Калужской области задержан 53-летний мужчина из города Жуков, которого подозревают в надругательстве над 10-летним мальчиком. Инцидент произошел в пятницу, 16 октября, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- По версии следствия, в Боровске 10-летний мальчик возвращался домой, за ним в подъезд зашел мужчина, который совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, - отмечают в СК.

На месте преступления эксперты обнаружили следы рук.

- За короткий промежуток времени отработаны все лица, чьи следы были обнаружены на месте происшествия, среди которых был установлен подозреваемый. Им оказался неработающий 53-летний житель города Жукова, - пояснили следователи.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Следователи также опубликовали правила безопасного поведения в подъезде для детей.

Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если кто-то идет, не подходи к подъезду. Погуляй на улице, пока этот человек не уйдет. Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, на почту, в библиотеку и расскажи о подозрительном человеке.

Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись, пока в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома.

Входи в лифт, только убедившись, что на площадке не постороннего, который может зайти за тобой в кабину.

Если в вызванном лифте уже находится незнакомых человек, не заходи в лифт.

Если незнакомец все-таки зашел в лифт, стой к нему лицом, чтобы видеть, что он делает. В случае опасности попробуй нажать кнопку вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.