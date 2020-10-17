В Калужской области сексуальный маньяк напал на ребенка в подъезде

Фото с места происшествия.
В Калужской области задержан 53-летний мужчина из города Жуков, которого подозревают в надругательстве над 10-летним мальчиком. Инцидент произошел в пятницу, 16 октября, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.
- По версии следствия, в Боровске 10-летний мальчик возвращался домой, за ним в подъезд зашел мужчина, который совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, - отмечают в СК.
На месте преступления эксперты обнаружили следы рук.
- За короткий промежуток времени отработаны все лица, чьи следы были обнаружены на месте происшествия, среди которых был установлен подозреваемый. Им оказался неработающий 53-летний житель города Жукова, - пояснили следователи.
Сейчас расследование продолжается. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Следователи также опубликовали правила безопасного поведения в подъезде для детей.