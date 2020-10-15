На днях в Калуге ограбили водителя троллейбуса, который ехал в этот момент по маршруту. Всего было похищено около 2000 рублей, сообщает в четверг, 15 октября, УМВД по Калужской области.

- Неизвестный мужчина вошел в салон троллейбуса и проехал по маршруту некоторое расстояние, - отмечают в полиции. - По пути следования гражданин находился возле кабины водителя, где пытался расплатиться за проезд банковской картой. Однако сделать ему это не удалось, так как на его счете, предположительно, не оказалось денежных средств. Во время очередной остановки при открытии дверей троллейбуса мужчина неожиданно через окошко водительской кабины схватил коробку с деньгами и выбежал на улицу, скрывшись в неизвестном направлении.

Вскоре подозреваемого задержали. Ему 31 год. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж» сейчас продолжается.