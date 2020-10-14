Убившему сына калужанину грозит три года колонии

В Калуге 72-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы за убийство в состоянии аффекта. Жертвой стал 46-летний сын обвиняемого.

- С 1989 года по июнь 2020 года обвиняемый проживал совместно со своей супругой и 46-летним сыном, который страдал шизофренией, - рассказали в среду, 14 октября, в прокуратуре Калужской области. - На протяжении всего этого периода сын совершал в отношении родителей противоправные и аморальные действия. Он злоупотреблял спиртными напитками, наносил телесные повреждения, повреждал имущество в доме.

Последний такой инцидент произошел летом нынешнего года.

Как считает следствие, сын оскорблял и унижал мать, применял физическую силу. После этого пожилой мужчина взял ружье и дважды выстрелил в своего сына. Тот скончался.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.