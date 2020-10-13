В Калуге пенсионера ограбили в подъезде жилого дома

В Калуге иностранцу вынесли приговор за нападение на 82-летнего пенсионера. Преступление совершено в феврале 2020 года, сообщает во вторник, 13 октября, прокуратура Калужской области.

- В вечернее время в одном из отделений банка 82-летний мужчина снял с карты 70 тысяч рублей и пошел в сторону своего дома, - отмечают в ведомстве. - Находившийся рядом подсудимый увидел у пожилого человека крупную сумму денег, решил ее похитить и проследовал за мужчиной. Зайдя вместе в подъезд дома, злоумышленник напал на него, нанес удар в голову, от которого потерпевший упал.

Все деньги из кармана пенсионера иностранец похитил.

Суд отправил виновника на три года в колонию общего режима. Приговор пока не вступил в силу.