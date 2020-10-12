В Калужской области угонщик заснул за рулем угнанного автомобиля

На днях в Калужской области житель города Жиздры обратился в дежурную часть полиции с заявлением о пропаже автомобиля. Вскоре разыскиваемую машину обнаружили в черте города. В салоне автомобиля спал молодой человек. Он был задержан для дачи показаний.

– 20-летний местный житель находился в алкогольном опьянении, - сообщает 12 октября МОМВД России «Людиновский». – Молодой человек рассказал, что двери автомобиля были не закрыты, а ключи находились внутри. Воспользовавшись этим, он проник в салон, завел машину и уехал. Мотивы своего поступка угонщик объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ведется расследование.

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