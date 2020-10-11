Жительницу Калужской области ограбил родственник сожителя

В Кировскую полицию обратилась местная жительница с заявлением об ограблении сообщили в воскресенье, 11 октября, в областном УМВД.

Женщина рассказала полицейским, что к ней домой пришел 27-летний родственник ее сожителя. Молодой человек потребовал дать ему денег на продукты и выпивку. Хозяйка дома отказала, тогда гость стал искать деньги в ее одежде. Женщина попыталась его выставить, в итоге мужчина оттолкнул и ударил ее. А потом ушел, забрав с собой 800 рублей.

Грабителя для дачи показаний доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».