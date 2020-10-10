Три бомжа забили до смерти калужанина и ограбили

Полиция задержала в Туле подозреваемого в убийстве калужанина мужчину, сообщили в пятницу, 9 октября, в Следственном комитете по Тульской области.

Ранее по этому делу под стражу были взяты еще двое калужан без определенного места жительства, уже имеющие судимость. Они ютились в пустующих после пожаров домах Калуги.

По версии следствия, 16 ноября 2019 года все трое подозреваемых познакомились на улице с калужанином, который позвал их в гости.

В квартире на тот момент шел ремонт, и никто не проживал. Там находился электроинструмент, который и привлек внимание новых знакомых хозяина квартиры.

Они избили калужанина, а затем украли у него мобильный телефон, золотое кольцо и электроинструмент. Общая стоимость имущества составила более 50 тысяч рублей. В квартире преступники нашли и банковскую карту хозяина. На следующий день с помощью мобильного телефона они ее обналичили на 160 тысяч рублей. Калужанин от полученных телесных повреждений скончался.

На время следствия все трое подозреваемых заключены под стражу.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж» и «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем), пунктом «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение) и пунктом «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

Расследование уголовного дела продолжается.