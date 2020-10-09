В Калужской области подделывали автомобильные номера

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего иностранца. Он проходит подозреваемым по делу о подделке номерных знаков автомобиля.

Мужчину задержали в рамках расследования угона.

- В дальнейшем при осмотре обнаруженной машины оперативники обратили внимание на регистрационные знаки, которые с целью сокрытия тайного хищения автомобиля были перевешены на данное транспортное средство, - рассказали 9 октября в УМВД по Калужской области. - Проведенным исследованием установлено, что регистрационные знаки не соответствуют ГОСТу.

Расследование сейчас продолжается. Иностранцу грозит до трёх лет лишения свободы.