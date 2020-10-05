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В Калуге любителю весёлой жизни грозит 10 лет колонии

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.10.2020 10:37 1 777
В Калуге любителю весёлой жизни грозит 10 лет колонии

Молодой человек прятал наркотики в центре Калуги.

В Калуге в ближайшее время начнётся суд над 18-летним закладчиком наркотиков. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. На момент совершения преступления он ещё был несовершеннолетним, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- Молодой человек в мессенджере получил предложение работать закладчиком наркотических средств и ответил на предложение согласием, - рассказывают свою версию в СК. - После этого ему были направлены инструкции и адреса тайников-закладок. Обвиняемый прятал наркотики в местах, которые сам определял, данные местоположения тайников-закладок сообщал члену организованной преступной группы. За это злоумышленник получал денежное вознаграждение. Вырученные от преступных действий денежные средства обвиняемый растрачивал на веселую жизнь, которая была прервана оперативными сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области.

Следователи изъяли девять закладок из тайников.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.10.2020 10:37 1 777
Тэги: криминал наркотики следственный комитет
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