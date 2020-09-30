Калужанин наворовал в магазине продуктов на 37 тысяч

Сотрудники калужского гипермаркета обратились в полицию с заявлением, что у них воруют продукцию, сообщили в среду, 30 сентября, в областном УМВД.

Полиция вычислила подозреваемого на основе записей с камер видеонаблюдения. Им оказался один из посетителей гипермаркета.

По версии полиции, 49-летний ранее судимый местный житель в торговом зале набирал различные товары, после чего для оплаты проходил в зону самообслуживания. Однако оплачивал он только часть покупок. Продукты питания и алкогольную продукцию мужчина на кассе не сканировал и незаметно складывал в свой пакет.

Фигуранту инкриминируется четыре эпизода противоправной деятельности, общий ущерб по которым составил более 37 тысяч рублей.

Расследование продолжается.