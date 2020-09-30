Калужанин угнал экскаватор

44-летний ранее судимый калужанин угнал в Калуге экскаватор стоимостью 4 миллиона рублей. При том, что спецтехника находилась на огороженной территории, сообщили в среду, 30 сентября, в областном УМВД.

Мужчина был задержан в Тверской области во время следования на грузовом автомобиле. Похищенный в Калуге экскаватор был обнаружен в кузове его транспортного средства.

По версии полиции, фигурант во время отсутствия работников проник на территорию стоянки. Повредив систему навигации в салоне, он угнал спецтехнику.

В настоящее время экскаватор возвращен владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Подозреваемый также проверяется на причастность к аналогичному преступлению, совершенному на территории Тверской области. Там его заключили под стражу.

Расследование продолжается.