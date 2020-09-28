15-летнему подростку дали полгода условно за бутылку виски

15-летнему подростку из Обнинска вынесли приговор за грабеж в магазине, сообщили в понедельник, 28 сентября, в Следственном комитете по Калужской области.

- В мае 2020 года подросток взял со стеллажа в сетевом продуктовом магазине бутылку виски и спрятал её под одежду, - рассказали следователи. - После чего парень пересек кассовую зону. В это время сотрудники магазина остановили его и потребовали вернуть похищенное. Обвиняемый начал сопротивляться, применив к одному из сотрудников магазина насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Сотрудники магазина смогли остановить подростка и забрать похищенную бутылку.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, а также несовершеннолетнего возраста подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.