Калужанин украл в магазине 38 тысяч

В дном из магазинов Калуги пропали 38 тысяч рублей, о чем работник торгового зала сообщил в полицию.

- Как пояснил заявитель, выручку он хранил в выдвижном ящике стола, рассказали в понедельник, 28 сентября, в областном УМВД. - Во время визита очередных посетителей продавец отошел проконсультировать их к стеллажам с продукцией. Вернувшись к столу для расчета с покупателями, он открыл ящик и обнаружил, что деньги пропали.

По камерам наблюдения полицейские составили портрет предполагаемого преступника.

Вскоре сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан на одной из улиц Калуги. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.

По версии полиции, мужчина, зайдя в торговый павильон, заметил, как продавец пересчитал выручку и отошел к другим покупателям. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, подозреваемый взял деньги из стола и незаметно вышел из магазина.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.