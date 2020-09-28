Женщина вонзила мужу нож в спину в Калужской области

26-летняя жительница Малоярославецкого района стала фигуранткой уголовного дела после ссоры с мужем, сообщили в областном УМВД.

По версии полиции, в этот день она пришла домой и начала хлопотать по дому, мешая тем самым отдыхать мужу, который спал в одной из комнат. Супруг высказал жене свое недовольство. В итоге ругань переросла в драку. На кухне мужчина ударил супругу и пошел дальше спать. Но неожиданно получил удар ножом в спину.

Соседи вызвали полицию.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Расследование продолжается.