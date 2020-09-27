Пьяный житель Обнинска избил знакомую на улице

В Обнинске расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщили в воскресенье, 27 сентября, в областном УМВД.

По версии полиции, ранее судимый 37-летний пьяный мужчина шел к себе домой. На улице он встретил знакомую. Они начали общаться. В ходе разговора мужчине что-то не понравилось в действиях собеседницы, и он начал ее избивать.

Телесные повреждения, которые он ей причинил, квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время драчуну предстоит объяснить мотивы своего поступка в рамках расследования уголовного дела.