Мошенники одним звонком оставили калужанина без 200 тысяч

В пятницу, 25 сентября, в калужской полиции рассказали о новом случае мошенничества, жертвой которого стал калужанин.

Ему на мобильный телефон позвонил незнакомец, представившийся специалистом службы безопасности банка. Действуя по стандартной схеме, он убедил мужчину в том, что существует угроза потери всех денежных накоплений. Но на этот раз злоумышленник предложил пойти клиенту банка иным путем – установить на своё устройство специальную программу.

Действуя по совету собеседника, калужанин так и поступил. Вот только программа оказалась не антивирусной направленности, а наоборот вредоносной, позволяющей третьим лицам дистанционно управлять электронным банковским счетом клиента банка. Как итог – калужанин лишился более 200 тысяч рублей, находящихся на его счете.

По данному факту возбуждено уголовное дело.