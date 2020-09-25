Калужанин расплачивался в магазинах фальшивками

Сотрудники одного из магазинов Козельска обратились в полицию с просьбой выяснить подлинность купюры, с помощью которой покупатель расплатился у них за покупки, сообщили в пятницу, 25 сентября, в областном УМВД.

У продавцов возникли подозрения, что она фальшивая. Полиция провела экспертизу, которая подтвердила, что банкнота ненастоящая.

Скоро полиция установила и подозреваемого. Им казался ранее судимый мужчина. Позже была получена информация, позволяющая подозревать его в сбыте такой же поддельной купюры в одном из магазинов Калуги.

В настоящее время фигурант задержан и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Источник происхождения банкнот устанавливается.