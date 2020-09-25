Калужан будут судить за помощь разбойнику

В Калуге идет расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на курьера с 2 миллионами рублей в июле прошлого года, сообщила пресс-служба УМВД по Калужской области 25 сентября. В качестве основного подозреваемого проходит мужчина, который, по версии полиции, располагая информацией о времени перевозки денег, дождался курьера у входа в здание, напал на него и вырвал из рук сумку с деньгами.

В дальнейшем оперативниками была получена информация о возможной причастности к разбойному нападению ещё двух человек. Один из них сообщил подозреваемому в разбое сведения об условиях и обстоятельствах доставки денег, информацию о лице, которое будет перевозить наличность, а также озвучил ему возможность неправомерного завладения деньгами.

Второй мужчина доставил исполнителя к месту нападения на автомобиле и, дождавшись его возвращения, скрылся с ним с места преступления.

По завершению всех необходимых процессуальных действий уголовное дело, возбужденное в отношении предполагаемых организатора и пособника разбойного нападения, будет рассмотрено в суде.