Калужанин из ревности чуть не зарезал свою девушку

Житель Калуги из-за ревности стал фигурантом сразу двух уголовных дел, сообщили в пятницу, 25 сентября, в областном УМВД.

По версии полиции, он вернулся домой и долго не мог открыть замок входной двери. Когда он вошел в квартиру, то увидел, что в гостях у его девушки, с которой он вместе проживает, незнакомый мужчина.

Начался скандал.

- Подозреваемый, оскорбляя женщину, стал высказывать в ее адрес угрозы убийством. В подтверждение своих слов он взял нож и нанес ей скользящий удар в область шеи, - рассказали в полиции. - Согласно заключению эксперта данные телесные повреждения повлекли причинение легкого вреда здоровью.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 «Угроза убийством» и пунктом «в» части 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия» УК РФ.

Расследование продолжается.