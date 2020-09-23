Мигранта ждет суд за ограбление пенсионера в Калуге

В Калуге завершено расследование уголовного дела по факту нападения на пенсионера и хищения у него 70 тысяч рублей, сообщили в среду, 23 сентября, в областном УМВД.

Случилось это еще в конце февраля, а в мае оперативники уголовного розыска не только установили личность подозреваемого, но и его местонахождение. Фигурант, 39-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья, был задержан в Ставропольском крае, доставлен в Калугу для проведения следственных действий и заключен под стражу.

По версии полиции, мужчина обратил внимание на пожилого мужчину в отделении банка. Дедушка снимал в банкомате свои сбережения. Злоумышленник вышел из банка и проследовал за пенсионером к его дому.

Когда дедушка вошел в подъезд, обвиняемый подошел к нему сзади, обхватил рукой его шею и, зажав рот, ударил по голове. Потом вытащл из кармана у пенсионера 70 тысяч рублей и скрылся.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья».

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.