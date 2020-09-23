Иномарку с наркотиками задержали в Калуге

Сотрудники ГИБДД во время службы в Калуге остановили для проверки документов иномарку. За рулем находился мужчина с признаками опьянения. Кроме водителя в автомобиле были два пассажира, сообщили в среду, 23 сентября, в областном УМВД.

Во время беседы с водителем сотрудники полиции заметили в двери автомобиля приспособления для курения, в связи с чем у стражей порядка появились основания полагать, что в машине могут перевозиться запрещенные вещества.

В ходе досмотра в салоне автомобиля на водительском коврике обнаружили целлофановый пакет с кристаллическим веществом белого цвета, которое было изъято и направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством «N-метилэфедрон» массой 0,452 грамма.

По версии полиции, пакет с веществом скинул один из пассажиров, который пояснил, что приобрел наркотики для себя.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до трех лет. Расследование продолжается.