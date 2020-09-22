В Калужской области мужчина продавал мины времен ВОВ

В Сухиничском районе 32-летний мужчина незаконно хранил и продавал боеприпасы, сообщили во вторник, 22 сентября, областном УМВД.

Полицейские сымитировали покупку, выставив в качестве покупателя оперативника.

В ходе сделки, проводимой под контролем правоохранителей, продавец сбыл пятнадцать 50-мм мин со взрывателями. По версии сотрудников полиции, боеприпасы были ранее обнаружены в местах боев времен Великой Отечественной войны.

Изъятые предметы были направленны на исследование. Заключение эксперта послужило основанием для возбуждения уголовного дела.