Калужский вор скрывался в Москве с поддельными документами

44-летний калужанин задержан полицией по подозрению в нескольких кражах, сообщили во вторник, 22 сентября, в областном УМВД.

Сначала в полицию обратились несколько жителей с заявлениями о краже из частных домов, расположенных в садовых товариществах Калуги. Пропадали садовые и электроинструменты, бытовая техника и иное имущество.

В ходе осмотра одного из домов экспертом-криминалистом были обнаружены следы пальцев рук, оставленные возможным подозреваемым. При проверке отпечатков было установлено, что они принадлежат ранее судимому калужанину. Однако по месту жительства он отсутствовал.

Вскоре оперативники обнаружили в интернете фотографии, где гражданин был запечатлен в строительной каске возле одной из достопримечательностей Москвы.

Приехав по данному адресу, полицейские нашли строительный объект, где разыскиваемый временно работал под чужим именем, предоставив работодателю копию паспорта с недостоверными сведениями. Мужчина был задержан и доставлен в Калугу.

Фигуранту инкриминируется восемь эпизодов противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 45 тысяч рублей.

По версии полиции, мужчина продавал чужое имущество, тратя вырученные деньги на свои нужды.

На время следствия его заключили под стражу. Расследование продолжается.