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В Калужской области редактор газеты сама себе выписывала премии

Екатерина Зеленова , Фото из архива kp40.ru
Опубликовано: 22.09.2020 11:15 11 1276
В Калужской области редактор газеты сама себе выписывала премии

Редактор одного из районных изданий Калужской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ - присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сообщили во вторник, 22 сентября, в Следственном комитете по Калужской области.

По версии следствия, ежегодно, начиная с 2012 года, главный редактор издавала приказы о своем поощрении, не имея на то полномочий. Согласно Положению об оплате труда, премировать редактора можно было только по распоряжению администрации района. На момент возбуждения уголовного дела выявлено девять фактов незаконного получения премии на общую сумму 59 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Екатерина Зеленова , Фото из архива kp40.ru
Опубликовано: 22.09.2020 11:15 11 1276
Тэги: криминал
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