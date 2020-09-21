20-летнему калужанину грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков

В Калуге задержан 20-лений юноша, подозреваемый в серии сбыта наркотиков путем «закладок», сообщили в понедельник, 21 сентября, в областном УМВД.

По версии полиции, калужанин приобретал у третьих лиц крупные партии запрещенного вещества. Общаясь с поставщиком через мессенджеры, он получал координаты о местонахождении товара, после чего у себя дома расфасовывал его на более мелкие партии и перепрятывал их для дальнейшей реализации.

В общей сложности оперативниками было изъято более одного килограмма наркотического средства «N-метилэфедрон», предназначенного для сбыта.

Фигуранту инкриминируется восемь эпизодов противоправной деятельности. На него завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере». По закону, за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Сейчас юноша находится под стражей. Расследование продолжается.