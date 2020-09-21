Москвичу дали 6 лет за сбыт фальшивок в Калуге

25-летнему жителю Московской области вынесен приговор за сбыт фальшивых купюр в Калужской области, сообщили в областной прокуратуре в понедельник, 21 сентября.

- Установлено, что в марте текущего года осужденный, находясь в магазине «Дикси» в Калуге, умышленно осуществил сбыт поддельной денежной купюры достоинством 5 тысяч рублей, расплатившись за приобретенный товар, - рассказали в прокуратуре. - Он же, находясь в магазине «Магнит» в Медыни, расплатился за товар поддельной пятитысячной купюрой.

В судебном заседании подсудимый не признал себя виновными и сообщил, что не знал о том, что деньги являются поддельными.

Однако прокурор предоставил суду неопровержимые доказательства вины подсудимого. С их учетом суд назначил мужчине 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.