В Калужской области раскрыта кража ценной иконы

В Сухиничском районе раскрыта кража иконы, которая, согласно экспертизе, обладает научной, музейной, исторической и культурной ценностью, сообщили в понедельник, 21 сентября, в региональном УМВД.

Ее обладатель сообщил в полицию, что икону украли у него из дома.

Подозреваемыми стали двое ранее судимых местных жителя 30-ти и 44-х лет. Их задержали для дачи показаний. В дальнейшем правоохранители изъяли похищенную икону, на которой отсутствовал один из элементов. По версии полиции, фигуранты извлекли из иконы врезной крест и продали.

С учетом результатов исследования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

В настоящее время разыскивается недостающий элемент иконы.