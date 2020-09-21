В Калуге таксист продал забытый пассажиром телефон

В Калуге таксист после рейса нашел в салоне автомобиля забытый пассажиром телефон. Он решил не сообщать об этом диспетчеру и продал чужой гаджет, сообщили в воскресенье, 20 сентября, в калужской полиции.

Хозяин телефона, поняв, что оставил телефон в такси, обратился в полицию. По его словам, он стоил 50 тысяч рублей.

Вскоре оперативники установили личность мужчины, который активировал телефон. Он объяснил, что купил его у незнакомца, которым и оказался водитель того самого такси.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается.