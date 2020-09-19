За сутки калужская полиция поймала 14 злодеев

За сутки, 18 сентября, калужская полиция задержала рекордное число преступников, объявленных в розыск.

Как сообщает УМВД Калужской области, в пятницу их сотрудники поймали 14 человек, которые подозреваются в различных преступлениях и скрываются от следствия и дознания.

Семеро из них подозреваются в кражах, двое алиментщиков, настолько плотно забивших на свои обязанности по содержанию детей, что довели ситуацию до возбуждения на них уголовных дел. Трое подозреваются в подделке документов, одним из задержанных оказался нелегальный мигрант и еще один обвиняется в незаконной регистрации таковых.

- Указанные лица в ближайшее время будут переданы инициаторам розыска, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.