Калужанин сядет на 12 лет за убийство отца

35-летнему калужанину вынесен приговор за убийство отца, сообщили в пятницу, 18 сентября, в областной прокуратуре.

Трагедия случилась вечером 15 мая 2020 года. Осужденный вместе со своим отцом распивал спиртные напитки в квартире в Калуге. Опьянев, они начали выяснять отношения. Дело дошло до драки. Мужчина нанес отцу не менее 18 ударов руками в область головы и тела. От побоев потерпевший умер.

- Ранее мужчина был уже судим за совершение аналогичного преступления и отбывал наказание в виде лишения свободы, - уточнили в прокуратуре.

Суда назначил осужденному наказание в виде 12 лет лишения свободы, отбывать которое он будет в исправительной колонии особого режима.