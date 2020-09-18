Жительница Калужской области хотела получить соцвыплаты по липовым документам

В Малоярославецком районе 30-летняя женщина решила улучшить свое материальное положение за счет незаконно полученных социальных выплат сообщили в пятницу, 18 сентября, в областном УМВД.

Она купила у соседнем регионе два поддельных свидетельства о рождении детей и принесла их вместе с другими документами в МФЦ.

Сотрудники центра заподозрили, что документы ненастоящие, и вызвали полицию. Женщину доставили в отделение, где с нее взяли подписку о невыезде. В том, что документы фиктивные, она созналась.

Ведется следствие.