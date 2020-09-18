Гость Калуги пытался обокрасть сетевой магазин

Житель Краснодарского края подозревается в покушении на кражу в одном из сетевых магазинов Калуги, сообщили в пятницу, 18 сентября, в областном УМВД.

По версии полиции, мужчина был проездом в Калуге и нуждался в деньгах. В магазине он спрятался за стеллажами и дождался, когда все сотрудники разошлись по домам. Потом мужчина проверил кассы и забрал оттуда 5 тысяч рублей.

В этот момент сработала сигнализация. Сбежать подозреваемый не успел. Но решил спрятаться за кассой. На место прибыли сотрудники охранной службы, которые заметили его и заставили его выйти из укрытия с поднятыми руками.

Несостоявшегося вора передали полиции. Свою вину мужчина признал. Теперь его ждет суд.