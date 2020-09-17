В Обнинске мужчина бегал по подъезду с ножом и грозил жильцам убийством

В Обнинске расследуется уголовное дело по факту угрозы убийством, сообщили в четверг, 17 сентября, в областном УМВД.

О том, что произошло, полиции рассказал потерпевший. Ночью он услышал стук в дверь в своей комнате в общежитии. Мужчина вышел на лестничную площадку и увидел незнакомого человека. Тот стоял, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, и стучал в соседние двери. В какой момент хулиган подошел к потерпевшему, достал из кармана нож и приставил его к шее мужчины, угрожая убийством. После чего скрылся.

Выяснилось, что мужчина проживает в данном доме, но на несколько этажей выше.

Подозреваемый не стал отрицать, что был в состоянии алкогольного опьянения. Однако объяснить свои действия не смог.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и мотивы фигуранта.