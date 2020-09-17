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Калужанину дали семь с половиной лет за убийство знакомого

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 17.09.2020 08:00 0 406
Калужанину дали семь с половиной лет за убийство знакомого

В Калуге вынесен приговор 38-летнему мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщил в среду, 16 сентября, Следственный комитет по Калужской области.

Трагедия произошла в этом году. 13 февраля сожительница калужанина обнаружила в своей квартире труп незнакомого ей мужчины. Больше дома никого не было.

Следователи выяснили, что обвиняемый злоупотреблял спиртным и частенько приглашал лиц без определенного места жительства. Накануне к нему домой пришел один такой знакомый. В ходе застолья мужчины начали выяснять отношения. Подсудимый в ходе конфликта нанес знакомому не менее 16 ударов по голове и телу, а затем покинул квартиру.

Пострадавший скончался в результате тупой травмы тела за два дня до его обнаружения.

Суд назначил калужанину наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 17.09.2020 08:00 0 406
Тэги: криминал убийство
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