В Калужской области бандиты с оружием грабили магазины

В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бандитской группировки, созданной 38-летним жителем Брянской области. Вместе с ним разбойничали 32-летнний москвич и двое жителей Курской области 25-ти и 39-ти лет. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в областном УМВД.

Они купили оружие и боеприпасы и возили в нише автомобиля. Нападали чаще всего на небольшие магазины, расположенные в малолюдных местах или на окраинах населенных пунктов. На дело всегда выезжали на машине с поддельным регистрационным знаком. При этом сами были в шапках-масках с прорезями для глаз, перчатках и в темной одежде.

Фигурантам инкриминируется четыре вооруженных разбойных нападения, совершенных на территории Смоленской, Калужской и Московской областей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 209 «Бандитизм», частью 4 статьи 162 «Разбой» и частью 3 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» УК РФ.

В ближайшее время его рассмотрит суд.