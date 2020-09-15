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В Калужской области наворовали песка на 16,7 миллионов рублей

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 15.09.2020 14:16 4 1044
В Калужской области наворовали песка на 16,7 миллионов рублей

В Малоярославецком районе в 2018 году предприниматели осуществили незаконную разработку месторождения полезных ископаемых.

О завершении расследования уголовного дела по части 2 статьи 171 УК РФ сообщили сегодня, 15 сентября, в областном УМВД.

Своими действиями фигуранты привели, во-первых, к утрате полезного ископаемого – песка, стоимостью около 16,7 миллионов рублей. Во-вторых, к уничтожению плодородного слоя почвы, размер вреда от которого составил более 10,8 миллионов рублей.

- Чтобы скрыть факт незаконной разработки карьера путем уменьшения объема карьерной выемки фигуранты дела разместили на его участке твердые бытовые отходы, не имея на то лицензии. Тем самым они причинили ущерб на общую сумму более 77,2 миллионов рублей, - уточняют следователи.

Предпринимателей ждет суд.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 15.09.2020 14:16 4 1044
Тэги: криминал
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