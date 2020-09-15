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18-летний калужанин обокрал сетевой магазин

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 15.09.2020 10:26 0 162
18-летний калужанин обокрал сетевой магазин

18-летнему калужанину грозит пять лет за кражу в сетевом магазине, сообщили во вторник, 15 сентября, в областном УМВД.

По версии полиции, ночью он разбил витринное окно и проник в магазин. Потом сложил в пакеты более 20 упаковок бритвенных станков, 57 бутылок алкогольной продукции, 558 пачек табачных изделий и вышел на улицу. Общий ущерб магазину составил более 99 тысяч рублей.

Возле дома, где расположен магазин, обвиняемый подошел к случайному прохожему. Незнакомцу фигурант показал порезанную руку со следами крови, которую порезал, когда разбил окно. Но представился ветеринаром и сказал, что травму получил во время операции. Потом юноша соврал, что переезжает, и попросил собеседника вызвать ему такси.

Погрузив в прибывшую по вызову машину пакеты с товарами, юноша уехал с места происшествия. Похищенное он продал, выручив в общей сложности около 10 тысяч рублей.

Окончательную точку в уголовном деле поставит суд.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 15.09.2020 10:26 0 162
Тэги: криминал
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